Ministro apresenta OE 2022 na expectativa de virar a página da crise

João Leão chegou ao Parlamento faltavam alguns minutos para a meia noite. Ferro Rodrigues esperava-o para receber a proposta de Orçamento do Estado. Já esta manhã o ministro apresentava-a ao país. Um documento que aposta no investimento público, defende o ministro.