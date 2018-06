Ministro condiciona exploração de petróleo a estudo de impacto

Foto: Shamil Zhumatov - Reuters

Matos Fernandes foi ouvido a pedido do Bloco de Esquerda sobre a dispensa do estudo de impacto ambiental para a prospeção de hidrocarbonetos ao largo de Aljezur, no Algarve.



O ministro foi também confrontado com o caso da pesquisa de gás em Aljubarrota, revelando que foi recomendado um estudo na região centro.