Ministro da Cultura sublinha indefinição existente sobre a Coleção Berardo

Em entrevista ao Telejornal, Pedro Adão e Silva sublinhou que há um processo de grande indefinição judicial. Normalmente há um arresto e um fiel depositário, ficando as obras guardadas até decisão final; mas neste caso a Justiça decidiu que era do interesse público manter as obras expostas.