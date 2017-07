Ministro da Defesa garante que não tinha "qualquer conhecimento de situação grave" em Tancos

RTP 07 Jul, 2017, 17:26 / atualizado em 07 Jul, 2017, 18:28 | Política

Numa comissão parlamentar aberta à comunicação social, Azeredo Lopes falou sobre o roubo de material militar que ocorreu em Tancos, no último dia 28 de junho. O ministro da Defesa garantiu não ter tido acesso a qualquer informação que indicasse que o assalto pudesse ocorrer.



Impacto na imprensa internacional

NATO reitera confiança em Portugal

Responsabilidade política

Destancado não ter tido qualquer interferência operacional, apesar de ter sido acusado desse mesmo facto, Azeredo Lopes explicou que nunca lhe foram entregues informações que identificassem acontecimentos de cariz grave ou urgente nos paióis de Tancos ou noutros quaisquer em Portugal.Azeredo Lopes respondeu às críticas políticas de ter desvalorizado o acontecimento em Tancos, ao afirmar que nunca mostrou receio em qualificar o roubo em Tancos de "grave".Um dos pontos mais visados por Azeredo Lopes prendeu-se com a informação revelada pelos meios de comunicação estrangeiros, principalmente espanhóis, em que, acusou, se deu mais destaque ao impacto negativo que Portugal teria lá fora do que ao assalto em si.O ministro da Defesa criticou essas notícias dizendo que as mesmas deram, dentro de Portugal, uma sensação de descontrolo das Forças Armadas e Governo português.A aliança transatlântica também foi um dos pontos mencionados por Azeredo Lopes. O ministro da Defesa contestou opiniões que davam conta da desconfiança da NATO para com Portugal, dizendo que fontes oficiais, tal como o porta-voz da organização, reiteraram a confiança em Portugal e a maneira como o país vai lidar com este situação.Azeredo Lopes disse ainda que "a reputação de Portugal permanece intacta" e que a NATO nunca valorizou de forma negativa o sucedido nos paióis de Tancos.A terminar a primeira intervenção, Azeredo Lopes afirmou ter sempre assumido responsabilidades políticas neste caso e que foi, na última semana, obrigado a tomar decisões e a ser escrutinado pelas mesmas."Adotei as medidas necessárias, adequadas, para apoiar e promover o apuramento cabal dos factos", disse. E acrescentou que nos últimos dias tem agido de forma a "que tudo seja averiguado para ser corrigido e melhorado para que no futuro não volte a acontecer e para manter a estabilidade das instituições militares".