Ministro da Economia fala em números do PIB animadores

Para Siza Vieira, estes números são sinónimos de recuperação da economia.





Já comparando com o segundo trimestre deste ano, o aumento do PIB é de 2,9 por cento.



O INE diz que esta evolução é explicada pelo consumo interno e também pela subida expressiva das importações, relacionada com a evolução dos preços dos produtos energéticos e das matérias-primas.



As previsões do Governo apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto de 4,8 por cento este ano e 5,5 por cento em 2022.