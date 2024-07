Ministro da Economia quer abrir oportunidades de investimento privado em Angola

O governante diz também que esta visita serve para ajudar ao crescimento e à recuperação daquela que é considerada uma das economias mais pujantes do continente africano.O ministro da Economia assinala que são vários os setores de interesse por parte do Estado e da economia angolana e fala de um novo impulso na relação entre Lisboa e Luanda.de investimento direto de Portugal em Angola foi na ordem dos 1.600 milhões de euros, representando 2,5 por cento do total do investimento direto português no estrangeiro.