Ministro da Educação: "Há mais vida para além dos exames"

RTP03 Fev, 2018, 17:47 / atualizado em 03 Fev, 2018, 17:49 | Política

Em declarações aos jornalistas sobre o ranking das escolas, que tem por base as médias nos exames nacionais de 9º e 12º anos, Tiago Brandão Rodrigues voltou a afirmar, como fizera no ano passado, que não considera satisfatória a avaliação das escolas através de rankings.

"Eu disse há um ano que não era adepto destas listas seriadas e continuo a manter a minha opinião porque sei que o bom trabalho que se faz nas escolas vai muito além dos ranking", afirmou o governante durante uma visita a uma escola em Viana do Castelo.



Questionado sobre os resultados dos exames nacionais, que colocam 27 escolas privadas à frente das públicas, o ministro da Educação sublinhou que as "escolas públicas são muito mais do que as notas dos exames de fecho de ciclo".



"São os exames, mas também todo o trabalho que se faz, todos os dias, em contextos socioculturais e económicos tão diferentes e que precisamos todos de valorizar", defendeu.



Tiago Brandão Rodrigues lembrou que há escolas que têm de lidar “todos os dias” com “um meio socioeconómico complexo, comparativamente a uma escola que pode escolher os alunos”.



"Todos sabemos a realidade que enfrenta, todos os dias, a nossa escola pública, de luta constante para que a equidade e o sucesso escolar aconteçam em cada um dos contextos socioeconómicos do país, independentemente de estarmos numa aldeia do Alto Minho ou num bairro da grande Lisboa", referiu o ministro da Educação.



Tiago Brandão Rodrigues assinalou ainda que "os exames servem, acima de tudo, para seriarmos a entrada no ensino superior”, mas que, na escola, “há vida para além dos exames", destacou o governante.



O governante adiantou que, este ano, "em nome da transparência", o Ministério da Educação forneceu novos indicadores para a elaboração das listas seriadas, nomeadamente, do ensino profissional para "valorizar" uma via que o Governo "não quer ver secundarizada nem estigmatizada".



c/ Lusa