Ministro da Presidência considera que moção de confiança "é inevitável"

Leitão Amaro pede que o PS e o Parlamento “sejam claros e digam se entendem se este Governo pode continuar a governar, ou vão querer, a cada passo, tirar o tapete, bloquear, impedir, suspeitar, insinuar”.





O primeiro-ministro anunciou que iria avançar com uma moção de confiança na quarta-feira. Entretanto, a moção foi aprovada em Conselho de Ministros e o debate e votação da mesma vai decorrer na próxima terça-feira.

Depois de o ministro Castro Almeida ter admitido que o Governo poderia não avançar com a moção de confiança se o PS desistisse da comissão parlamentar de inquérito, o ministro da presidência negou esta possibilidade, deixando claro que o Governo vai avançar com uma moção de confiança., disse Leitão Amaro, rejeitando assim o pedido do secretário-geral do PS para que a moção de confiança fosse retirada.Em entrevista à RTP, no programa 360, o ministro da Presidência rejeitou as acusações do PS de que o Governo atirou o país para eleições ao avançar com uma moção de confiança e exige uma clarificação aos socialistas., afirmou, acusando, por sua vez, o PS de querer a ir eleições ao anunciar que vai votar contra a moção de confiança.