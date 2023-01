Manuel Pizarro esteve, esta terça-feira, no Hospital Fernando da Fonseca, mais conhecido como Amadora-Sintra, para agradecer a dedicação dos profissionais de saúde no período festivo do Natal e do Ano Novo.

Foi neste espaço hospitalar que o governante salientou o sucesso da estratégia definida para responder aos constrangimentos dos blocos de partos, um pouco por todo o País.