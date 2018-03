Ministro da Saúde reconhece que "existe má gestão"

Carlos Santos Neves - RTP26 Mar, 2018, 18:23 / atualizado em 26 Mar, 2018, 19:00 | Política

“Basta ir ao Portal do SNS e ver o que o Ministério da Saúde publica para ver que existem hospitais com muito bom desempenho e outros com muito mau desempenho”, afirmou Adalberto Campos Fernandes | Manuel de Almeida - Lusa

Há “coesão interna” no seio do Governo de António Costa em torno das questões da saúde, garantiu o ministro Adalberto Campos Fernandes, que, ainda assim, admitiu estar “um bocadinho menos otimista do que o ministro das Finanças” no que toca à gestão das contas do sector.“Esta foi uma ideia do Ministério da Saúde proposta ao Ministério das Finanças”, reivindicou Adalberto Campos Fernandes, a propósito da nova Estrutura de Missão.





“Em nenhuma parte do mundo civilizado se viu a questão da sustentabilidade definitiva e duradoura ter sido resolvida, porque há imponderáveis e variáveis e determinantes que não controlamos, nomeadamente a da inovação terapêutica e a transição demográfica e do envelhecimento”, propugnou o ministro da Saúde.



O governante quis assinalar que o país ainda está a recuperar da crise económica e financeira e que o Governo não pode deixar de ter em conta a sustentabilidade do Estado social.



“É evidente que existe má gestão”



c/ Lusa

Antes, Mário Centeno saíra em defesa do que disse ser um esforço do Governo para a “recuperação da situação face aos atrasos nos pagamentos”.“Queremos ter a certeza de que os mecanismos de geração desse endividamento não se voltam a repetir no futuro”, frisou o ministro das Finanças, colocando em seguida a tónica em “soluções estruturais e duradouras”.“É precisamente por isso que procuramos também neste momento garantir que não voltamos a percorrer um ciclo de pagamentos e de endividamento que não é saudável para a gestão nem financeira, nem técnica, nem para a qualidade da prestação de cuidados”, vincou Centeno.Ao lado de Mário Centeno, Adalberto Campos Fernandes recuou a declarações do ministro das Finanças na Assembleia da República “Sobre a questão da expressão que o ministro das Finanças teve no Parlamento e que foi tão empolada, de que havia má gestão na saúde, é evidente que existe má gestão na saúde, como em outras áreas sectoriais”, reconheceu.“Basta ir ao Portal do SNS e ver o que o Ministério da Saúde publica para ver que existem hospitais com muito bom desempenho e outros com muito mau desempenho”, continuou o ministro da tutela.“O que temos de fazer é ajudar aqueles que têm pior desempenho a aproximarem-se das melhores práticas e por isso é que esta unidade de missão vai ter como objetivo abrir espaço a avaliar o que está a ser feito a cada momento, sugerindo, recomendando, mas também a projetar os próximos anos, embora a unidade tenha o seu mandato limitado pela legislatura”, rematou.