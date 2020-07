Ministro das Finanças oficializa revisão do défice de 2020 para 7%

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O conjunto de medidas de alteração ao orçamento suplementar introduzidas durante a discussão na especialidade "conduzem a um agravamento significativo do défice orçamental em cerca de 1400 milhões de euros", referiu João Leão, ouvido em sede de Comissão de Orçamento e Finanças.



Dos 1400 milhões de euros em propostas de alteração incluídas no suplementar, 400 milhões decorrem de medidas de aumento da despesa e até mil milhões de euros do lado da receita, precisou o ministro das Finanças na sua intervenção inicial, para referir que, apesar de o Governo compreender estas medidas, não podia "deixar de notar" a posição do PSD.



"Não podemos deixar de notar que o líder do PSD acusou o Governo de ter tendências despesistas e alertou o país para o facto de o orçamento ser otimista", afirmou Leão, acrescentando que, "mais uma vez", o PSD parece "defender tudo e o seu contrário: acusa o Governo de ser despesista e depois aprova medidas do lado da despesa e da receita agravando o défice em 1400 milhões de euros".



A resposta da bancada do PSD coube ao deputado Afonso Oliveira, que exigiu que o ministro das Finanças esclarecesse quais foram as propostas dos social-democratas que ditaram a revisão em alta da estimativa do défice.



"Diga-me qual é a proposta que o PSD apresentou ao parlamento que agrava o défice: está a falar da proposta para os sócios-gerentes que foi aprovada com os votos de todos os partidos, até do PS? Está a falar da proposta do PCP que tem a ver com o pagamento por conta? Não é nenhuma do PSD", instou Afonso Oliveira.



O deputado social-democrata lamentou que, "em vez de se preocupar com a situação do país", o ministro das Finanças tenha usado a sua intervenção inicial para acusar este partido e o seu líder de serem responsáveis pelo agravamento do défice.