Ministro das Infraestruturas diz que agiu de boa-fé na polémica das incompatibilidades

Pedro Nuno Santos garantiu, hoje, no parlamento, que nunca se desfez da participação na empresa do pai, porque pensou que as dúvidas sobre esta matéria tinham ficado esclarecidas com um o parecer de 2019 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República.