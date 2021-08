Ministro do Ambiente considera inaceitável morte de animais em abrigo ilegal em V.R.S.António

Ouvido pela agência Lusa, o governante não entende porque não foi pedida ajuda por parte dos responsáveis do espaço que funcionava clandestinamente.O ministro destaca a importância da abertura do inquérito administrativo por parte do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas para o apuramento de responsabilidades.A câmara de V. R. S. António garantiu desconhecer a existência do abrigo onde mais de uma dezena de animais morreram no incêndio, que começou anteontem em Castro Marim e que está na fase de consolidação.Muito embora o ministro já tenha pedido a abertura de um inquérito, o partido Pessoas Animais e Natureza, já fez saber que o inquérito aberto ao abrigo é insuficiente.A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, defende que a situação era do conhecimento das autoridades e pede uma investigação criminal.