Partilhar o artigo Ministro do Planeamento diz ser "prematuro" falar sobre terceira travessia do Tejo Imprimir o artigo Ministro do Planeamento diz ser "prematuro" falar sobre terceira travessia do Tejo Enviar por email o artigo Ministro do Planeamento diz ser "prematuro" falar sobre terceira travessia do Tejo Aumentar a fonte do artigo Ministro do Planeamento diz ser "prematuro" falar sobre terceira travessia do Tejo Diminuir a fonte do artigo Ministro do Planeamento diz ser "prematuro" falar sobre terceira travessia do Tejo Ouvir o artigo Ministro do Planeamento diz ser "prematuro" falar sobre terceira travessia do Tejo

Tópicos:

Chelas, Planeamento Nelson,