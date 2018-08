Partilhar o artigo Ministro do Trabalho considera que seria "incompreensível" não apoiar quem queira regressar Imprimir o artigo Ministro do Trabalho considera que seria "incompreensível" não apoiar quem queira regressar Enviar por email o artigo Ministro do Trabalho considera que seria "incompreensível" não apoiar quem queira regressar Aumentar a fonte do artigo Ministro do Trabalho considera que seria "incompreensível" não apoiar quem queira regressar Diminuir a fonte do artigo Ministro do Trabalho considera que seria "incompreensível" não apoiar quem queira regressar Ouvir o artigo Ministro do Trabalho considera que seria "incompreensível" não apoiar quem queira regressar