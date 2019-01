Ministro manda investigar ação policial mas manifesta confiança

Foto: Rita Colaço

Pela segunda noite consecutiva, a Polícia de Segurança Pública respondeu a incidentes na região de Lisboa e Setúbal.



Na Bela Vista foram incendiados pelo menos oito caixotes do lixo e, em Massamá e Queluz, no concelho de Sintra, há registo de seis incidentes semelhantes. No concelho de Loures, houve ainda uma tentativa de incendiar um automóvel.



A PSP informa um reforço do policiamento na Bela Vista e em algumas zonas de Loures e Odivelas.