Ministro nega fechos hospitalares e fala em reorganização metropolitana

Foto: Reuters/Rita Franca

O ministro da Saúde rejeita um eventual fecho das urgências pediátricas de Loures, na região de Lisboa, bem como a do Barreiro Montijo, em Setúbal. Manuel Pizarro diz estar ciente dos problemas e refere que está a ser realizado um trabalho de enquadramento para criar um novo modelo de urgências.