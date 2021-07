Ministro Santos Silva ataca revisão constitucional e do sistema eleitoral do PSD

Estas posições de afastamento dos socialistas face a dois dos mais relevantes projetos anunciados pelo PSD foram transmitidas por Augusto Santos Silva no encerramento do discurso do debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República.

"O maior partido da Oposição mostra-se coerente em dois pontos críticos do equilíbrio constitucional: Um é o desejo de reduzir perdas eleitorais através da mudança ad hoc do sistema eleitoral e à custa da representação dos pequenos partidos e das regiões de baixa densidade; o outro é a permanente fixação em pôr em causa a independência do nosso poder judicial", declarou o membro do Governo.

Para Augusto Santos Silva, a atual conjuntura não permite equívocos nas prioridades.

"O tempo não é de questionar a Constituição, mas de cumprir a Constituição. O tempo não é de trazer para o debate político as questiúnculas, mas sim os problemas. Não é de assimilar a agenda populista ou normalizar o discurso de ódio, é sim de construir soluções políticas capazes de apoiar e acelerar a recuperação nacional", contrapôs.