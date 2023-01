Ministro terá sido informado do aumento dos custos no Hospital Militar

O jornal Expresso revela que, logo na primeira semana de obras, o ex-ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros recebeu um ofício a comunicar trabalhos adicionais que mais do que duplicavam os custos previstos.



O ministro garantiu que nunca autorizou nem lhe foi prosposto qualquer aumento da despesa



No final, a polémica obra acabou por custar mais do triplo aos cofres do Estado.