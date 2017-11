Ministro vai ter de escolher se quer uma saúde com ou sem médicos - Ordem dos Médicos

Lusa08 Nov, 2017, 17:24 | Política

Em causa está o pedido da Ordem dos Médicos para que o presidente do CNS se demita, na sequência de declarações que fez sobre a transferência de trabalho dos médicos para outros profissionais de saúde.

"O senhor ministro vai ter de escolher, e é uma decisão séria, se vai querer ter uma saúde com os médicos ou sem os médicos", afirmou Miguel Guimarães aos jornalistas numa conferência de imprensa hoje, em Lisboa.

Questionado pela Lusa sobre a sua posição no caso do presidente do CNS, Jorge Simões, manter-se no cargo, Miguel Guimarães admite a possibilidade de a Ordem vir a abandonar aquele órgão consultivo do governo.

O bastonário refere que tem respeito pela opinião das pessoas, mas indica que as declarações de Jorge Simões foram feitas na qualidade de presidente do CNS, envolvendo todas as instituições que compõem o Conselho, nas quais se inclui a Ordem dos Médicos.

"Os médicos estão completamente revoltados e isto não tem nada a ver com a questão da greve, é muito pior do que a questão da greve", comentou o bastonário.

Para Miguel Guimarães, as ideias defendidas por Jorge Simões são "uma situação grave", que configura "uma política contra os doentes e contra a qualidade da medicina".