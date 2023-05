Ministros em Braga para programa "Governo + Próximo"

Vários membros do Governo estão em Braga, no âmbito do programa "Governo + Próximo". Depois da polémica com João Galamba e da discórdia entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, só o ministro das Infraestruturas não está presente neste evento, estando prevista a sua chegada ao distrito só na quinta-feira.