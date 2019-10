MNE diz que com o sem Brexit a prioridade é a manutenção do fluxo económico

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Em Bruxelas, os trabalhos de negociação para a saída britânica da União Europeia voltam a ser retomados quarta-feira.

Dúvidas e preocupações com o Brexit, que os parceiros sociais e o governo português não escondem.



O ministro dos Negócios Estrangeiros português salienta contudo que que a prioridade dada pelo governo às empresas exportadoras será sempre para que não haja interrupção no fluxo de mercadorias e nos negócios com o reino unido.