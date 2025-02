Moção de censura ao Governo do Chega marcada para sexta-feira às 15h00

A conferência de líderes parlamentares está reunida desde as 10:30 para fixar agendamentos, entre os quais a moção de censura apresentada pelo Chega, e outros temas como a eventual revisão do Código de Conduta dos Deputados.

Na terça-feira, o Chega entregou no parlamento uma moção de censura ao XXIV Governo Constitucional por considerar que recaem sobre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "suspeitas gravíssimas de incompatibilidade" no exercício de funções públicas.

De acordo com o Regimento da Assembleia da República, o debate de uma moção de censura "inicia-se no terceiro dia parlamentar subsequente à apresentação da moção de censura", neste caso, sexta-feira dia 21 de fevereiro.

O Governo tem na Assembleia da República o apoio de 80 dos 230 deputados: 78 do PSD e dois do CDS-PP. Sem o voto favorável do PS, que tem 78 deputados, qualquer moção de censura tem chumbo assegurado.

Na segunda-feira, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, sinalizou o voto contra da sua força política à moção de censura do Chega, dizendo que não dava para o "peditório" deste partido de "extrema-direita". Bloco de Esquerda e PCP também se demarcaram totalmente da moção de censura apresentada pelo Chega.