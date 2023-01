Moção de censura da Iniciativa Liberal vai a debate e votação no Parlamento

A segunda moção de censura ao Governo de António Costa





Na moção de censura - apresentada na esteira do caso da indeminização paga pela TAP a Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro, que acabou por ditar a demissão de Pedro Nuno Santos da pasta das Infraestruturas e Habitação -,

O início do debate na Assembleia da República está marcado para as 15h00.



, lê-se na moção de oito páginas.O agendamento do debate e da votação desta iniciativa deu azo a controvérsia:, que foi rejeitado.





Na antecâmara do debate no hemiciclo, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, veio sustentar que “uma moção de censura que acrescenta pouco à vida dos portugueses e às soluções para que os portugueses possam viver melhor”, pelo que “a maioria parlamentar, lado a lado com os portugueses” fará cair a iniciativa. A moção de censura da é segunda a visar o XXIII Governo Constitucional desde que este entrou em funções, a 30 de março de 2022. A primeira foi apresentada em julho pelo Chega.





Por sua vez, o líder dos social-democratas, Luís Montenegro, argumentou que a abstenção é o sentido de voto que traduz o respeito do partido pela “vontade dos portugueses”, dada a maioria absoluta conferida ao PS nas últimas eleições legislativas..

O presidente do Chega, André Ventura, fez saber logo no dia do anúncio da moção de censura que o partido votaria a favor, afirmando, ainda assim, queAo anunciar a abstenção,Já o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, avaliou a moção da Iniciativa Liberal comoEm nota citada pela agência Lusa, o Livre revelou que vai votar contra a moção de censura, que vê como inconsequente. “Uma crise nascida da falta de escrutínio que os governantes têm, especialmente em maioria absoluta,, mas com propostas de soluções que evitem que novos casos como o de Alexandra Reis se repitam”, advoga o partido de Rui Tavares.

c/ Lusa