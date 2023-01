Moção de censura. Deputados rejeitam recurso apresentado pela IL sobre marcação de debate

Este recurso apresentado pela IL em plenário momentos antes do início do debate de urgência pedido pelo PSD sobre a "situação política e a crise no Governo", que ficou agendado para hoje pela conferência de líderes e a discussão sobre a moção de censura ao Governo da IL para quinta-feira.

A favor do recurso estiveram IL e BE, contra PS, Chega e PCP e abstiveram-se PSD, PAN e Livre.

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, pediu a palavra para recorrer em plenário da "decisão do senhor presidente da Assembleia da República relativamente à fixação da ordem do dia".

"Porque a decisão que tomou por si, embora oiça a conferência de líderes, é uma competência do presidente da Assembleia da República, e a sua decisão faz um incumprimento do Regimento que a todos nos regula no funcionamento desta casa em dois artigos", sustentou.

De acordo com a IL, o primeiro artigo do Regimento violado foi o 222.º, que estabelece o debate da moção de censura "inicia-se no terceiro dia parlamentar subsequente à apresentação da moção".

Na argumentação dos liberais, uma vez que o texto foi submetido ainda na quinta-feira (29 de dezembro), e sendo que os trabalhadores da Assembleia da República gozaram tolerância de ponto no dia 02 de janeiro, o debate deveria ser esta quarta-feira (04 de janeiro).

A IL acusa Santos Silva de desrespeitar ainda o artigo 60.º do Regimento relativo a "prioridades das matérias a atender na fixação da ordem do dia", que numa das suas alíneas estabelece que "constituem matérias de prioridade absoluta" a "votação de moções de confiança ou de censura ao Governo".

"Portanto, o recurso que trazemos hoje para este plenário e que apelamos aos 230 deputados que votem a favor deste recurso, é para que haja o cumprimento do Regimento da AR", apelou Rodrigo Saraiva, antes da votação que ditou o `chumbo`.

A conferência de líderes agendou para quinta-feira o debate e votação da moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal e para esta quarta-feira o debate de urgência pedido pelo PSD sobre a "Situação política e a crise no Governo".

Estas iniciativas partidárias foram anunciadas na quinta-feira passada, horas depois de ter sido conhecida a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima saída de um membro do executivo socialista de maioria absoluta.