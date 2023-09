Moção de censura do Chega na terça, debate quinzenal com Costa só em dezembro

Com a discussão da moção de censura do Chega empurrada para a próxima terça-feira,, já que o novo regulamento exige que os debates com o chefe do Governo apenas possam ser marcados para 15 dias depois da votação de uma moção de censura.

O debate com António Costa poderá assim ser atirado para o mês de dezembro, uma vez que outubro e novembro são meses de Orçamento do Estado e, de acordo com as regras, os debates quinzenais são suspensos também nesse período.





Refere o novo Regimento da Assembleia da República, aprovado na anterior sessão legislativa, que os debates com o chefe do executivo no parlamento não se podem realizar "na quinzena seguinte à discussão de moções de confiança ou de moções de censura".



O regresso dos debates quinzenais, previsto para 27 de setembro, fica assim adiado e sem data marcada, que deverá ser decidida na reunião da conferência de líderes da próxima quarta-feira.



A deputada Maria da Luz Rosinha, porta-voz da conferência de líderes, sublinhou que a nova data para o debate com António Costa "terá que se compaginar com a questão do Orçamento do Estado" para 2024, cuja discussão se prolonga até início de dezembro.

Ventura lamenta “tibieza” de Luís Montenegro







O líder do Chega lamentou esta tarde a decisão do PSD de se abster na moção de censura ao Governo socialista, assinalando ser um mau sinal que a direita está a dar ao Presidente da República, mostrando não estar unida enquanto alternativa ao executivo.

André Ventura formalizou hoje a entrega da moção de censura, lamentando a posição do PSD depois de Luís Montenegro ter anunciado que o partido se vai abster. Na quinta-feira, Montenegro classificava o texto hoje entregue pelo Chega como "uma criancice e uma infantilidade".





Agora, Ventura fala de "tibieza, fraqueza e frouxidão do PSD". "É isso que choca, é isso que melindra e é isso que torna impossível compreender esta atitude", considerou.



Ventura salientou que "poucos são os dias" em que não ouve Luís Montenegro "dizer que este Governo já não serve", mas "quando é o tira teimas, quando o instrumento chega ao Parlamento e é preciso decidir se já não serve ou se serve, o PSD opta por dizer que a moção não vale de nada e que não é o momento de provocar a queda do Governo".



"Lamentamos muito que num momento que dava um sinal fortíssimo ao senhor Presidente da República de que à direita havia fileiras cerradas, convictas de que este Governo deve terminar funções, e ao mesmo tempo um sinal de que estávamos prontos a governar, que haja um desses partidos, o PSD, que vem dizer o contrário do que tem dito todos os dias na rua que é 'este Governo tem que chegar ao fim'", criticou André Ventura.







c/ Lusa