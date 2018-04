Moção de Costa ao Congresso do PS vai do clima às desigualdades

RTP27 Abr, 2018, 11:35 / atualizado em 27 Abr, 2018, 11:39 | Política

A moção de António Costa será debatida na reunião magna socialista, que vai decorrer entre 25 e 27 de maio, na Batalha, Leiria. Antes, nos dias 11 e 12 de maio, realizam-se as eleições diretas para a liderança socialista, nas quais o atual secretário-geral terá a oposição do dirigente Daniel Adrião.



Rui Pena Pires, membro do Secretariado Nacional do PS e docente do ISCTE, vai ser o coordenador setorial do tema do combate às desigualdades – uma das quatro áreas centrais da moção. Para a questão de demografia, costa convidou para a coordenação a professora universitária de Aveiro, Maria Luís Rocha Pinto. O responsável pela área da sociedade digital será Arlindo Oliveira, docente do Instituto Superior Técnico.



A área relativa aos desafios das alterações climáticas terá como coordenadora Júlia Seixas, professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.



Em 2019, o Partido Socialista vai realizar duas convenções. A primeira em janeiro, dedicada às questões da Europa e para preparar as eleições europeias (que vão decorrer no final de maio). E a segunda em junho, para aprovação do programa eleitoral para as legislativas.

Linhas da moção “Geração 20/30”

A moção de António Costa centra-se sobretudo em “quatro desafios estratégicos e de impacto transversal para o futuro: as alterações climáticas, a demografia, a sociedade digital e as desigualdades”.



A moção que António Costa vai apresentar ao Congresso Socialista prevê um caminho de convergência salarial com a União Europeia, a redução das disparidades nos vencimentos nacionais e o aumento sustentado do Salário Mínimo Nacional.



As políticas de imigração e de sustentabilidade da Segurança Social estão também em destaque na moção. "Estes temas não esgotam a resposta à construção do futuro, mas colocam o PS na dianteira do debate sobre o futuro. O PS pode agora preparar de forma participada e aprofundada o programa eleitoral com que se apresentará às eleições legislativas de 2019", defende a moção.



O secretário-geral socialista considera essencial uma política nacional de atração de imigrantes para responder aos desafios da demografia e quer acelerar e aprofundar caminho de diversificação das fontes de financiamento do sistema de Segurança Social.



Na moção constam ainda medidas de apoio ao regresso dos emigrantes a Portugal (e à vinda de lusodescendentes) e acentua-se depois que um dos principais desafios nacionais é o de assegurar a sustentabilidade dos sistemas de proteção social.



António Costa considera que o executivo cumpriu todos os compromissos que assumiu com os parceiros de esquerda parlamentar, mas adverte que o grande desígnio é tornar sustentável o atual ciclo de crescimento e emprego.



A moção “Geração 20/30” manifesta apoio político à atual solução governativa, apesar de existir uma única referência específica ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao PEV, os partidos que suportam o atual Governo.

Convergência salarial com a Europa

Na questão do combate às desigualdades, a moção de Costa sustenta que “o PS deve liderar um movimento para um consenso estratégico de convergência salarial, tanto internamente, reduzindo as disparidades salariais, como externamente, promovendo a aproximação ao nível médio dos salários na Europa”.



“Uma política de atualização sustentada do salário mínimo, preferencialmente ancorada num objetivo de médio prazo, garantindo o objetivo de elevar os salários mais baixos é prosseguindo num quadro de previsibilidade e confiança para todos os agentes”, lê-se no documento subscrito pela direção do PS. Mariana Vieira da Silva defendeu que ao nível do Governo deverá existir um estudo de impacto das principais medidas estruturais em relação às desigualdades sociais, tal como já acontece com a questão da sustentabilidade financeira.



No que diz respeito ao combate às desigualdades, a moção defende “a necessidade de um aprofundamento dos esforços para dinamizar a contratação coletiva enquanto espaço privilegiado de fixação de salários ao nível da empresa e do setor”.



“A contratação coletiva é encarada como um mecanismo fundamental de redução das desigualdades salariais e na promoção de condições de maior equidade para os trabalhadores que individualmente possuem menos poder de negociação”.



No documento propõe-se um acompanhamento relativo à "implementação das medidas aprovadas para a promoção de igualdade remuneratória de género, em que se introduziram medidas de transparência salarial e mecanismos de atuação da inspeção do trabalho para garantir uma efetiva avaliação e correção das diferenças salariais de género".Atrair imigrantes

Em matéria de circulação de pessoas e bens, a moção “Geração 20/30” defende a perspetiva de que “diversas atividades económicas beneficiariam da vinda de emigrantes”.



“Portugal deve receber quadros altamente qualificados em áreas como a agricultura, com elevadas necessidades de contratação, assim como em setores fundamentais para a competitividade externa ou com elevado impacto do ponto de vista dos equilíbrios territoriais".



O documento sustenta que deve ser estimulada a vinda de "estudantes e investigadores estrangeiros, nomeadamente para mestrados e doutoramentos", já que poderão ter "um enorme potencial do ponto de vista da internacionalização das nossas universidades e de reforço do sistema científico".



"É crucial reforçar os mecanismos de informação sobre direitos, condições e apoios, bem com a agilidade dos processos de legalização destes fluxos e da situação dos que já se encontram em território nacional, das autorizações de residência ao reagrupamento familiar de imigrantes e refugiados, combatendo desde logo redes de imigração ilegal, a clandestinidade e a economia subterrânea", sublinha o documento.



Para Costa, "a importância desta prioridade à imigração implica distinguir e tratar de forma distinta a gestão administrativa da imigração daquelas que são as funções no quadro da segurança interna".

Sistemas de proteção social

Na moção, o atual secretário-geral socialista assegura que um dos principais desafios nacionais é assegurar a sustentabilidade dos sistemas de proteção social e define ainda como estratégica a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social.



"Hoje, mais de um quinto da população residente em Portugal tem mais de 65 anos e estima-se que dentro de 30 anos essa proporção aumente para 35 por cento, mas 72 por cento das pessoas com mais de 65 anos sofrem de doença prolongada, com particular incidência nas mulheres e nas pessoas de menores rendimentos", acrescenta a moção, antes de se vincar que o Serviço Nacional de Saúde tem de ser preparado para responder à pressão do envelhecimento.



"Importa recuperar a aposta na saúde escolar e incentivar a adoção de hábitos saudáveis nas famílias, em particular nos segmentos mais pobres e menos escolarizados, onde a prevalência da obesidade é mais elevada e onde os hábitos nocivos têm maior incidência", destaca.



Em relação ao financiamento da Segurança Social, a moção adverte que “é um esforço que deve ser aprofundado nos próximos anos, em linha com avanços recentes ou em curso (como o combate à precariedade).”



Para o futuro da Segurança Social, a equipa de António Costa aponta como vias a explorar "a promoção de trajetórias mais sustentáveis e com melhor ajustamento dos tempos de trabalho ao longo da vida (em particular dos trabalhadores mais velhos), favorecendo o prolongamento da vida ativa e a transição para a idade da reforma, mas criando melhores condições para que essa seja uma fase digna, com qualidade de vida".



Neste ponto, entre outras medidas, defende-se ainda "a valorização da formação, da qualificação e aprendizagem ao longo da vida enquanto forma de promover o envelhecimento ativo e saudável e o prolongamento das trajetórias profissionais bem-sucedidas".

Avanços sustentáveis

Apesar de não haver qualquer referência aos partidos de esquerda que sustentam o Governo, a moção de Costa considera que foram cumpridos todos aos acordos que assumiu com o Bloco de Esquerda, PCP e PEV, mas previne que o grande desígnio é tornar sustentável o atual ciclo de crescimento e emprego.



"Cumprimos e estamos a cumprir tudo aquilo com que nos comprometemos perante os portugueses e perante os nossos parceiros parlamentares. E se hoje os resultados são melhores é porque boas políticas dão bons resultados", sublinha o documento. Para o secretário-geral socialista os próximos governos têm de "criar condições para prolongar e tornar sustentável o ciclo de crescimento da riqueza e do emprego".



Na moção “Geração 20/30”, é sublinhado que "a política de devolução de rendimentos levou a um aumento da confiança que deu um impulso decisivo à recuperação da economia".



"O crescimento de 2,7 por cento do PIB (Produto Interno Bruto) registado em 2017 foi o maior deste século, o rendimento real das famílias aumentou 4,7 por cento em dois anos, o investimento cresceu 9,1 por cento em 2017 e há hoje menos 80 mil pessoas em situação de pobreza", recorda.



António Costa frisa que "o grande desígnio que o PS deve assumir na entrada da terceira década do século XXI é o de consolidar a recuperação económica e social conseguida nos últimos anos".



"Trata-se, por um lado, de fortalecer de forma estrutural as condições para o país responder aos desafios contemporâneos e, por outro, de reduzir de modo igualmente sustentado os impactos negativos nas nossas economia e sociedade de ciclos desfavoráveis da envolvente internacional", sublinha.

2019, ano de eleições

No plano puramente político, apesar de se destacar a importância do próximo ciclo eleitoral com europeias e legislativas em 2019, tal como se esperava, não é feita qualquer referência sobre o resultado que os socialistas ambicionam alcançar nestes atos eleitorais e muito menos consta uma ideia de maioria absoluta como condição essencial de Governo. Mariana Vieira da Silva, coordenadora da moção, fez questão de salientar que o documento "não é ainda um Programa do Governo, com medidas calendarizadas".



Pelo contrário, António Costa considera que, nestes últimos dois anos e meio, foi possível "construir uma alternativa que provou ser estável e coerente, que rompeu o conceito de ‘arco da governação’ e acabou com o tabu das soluções governativas com apoio maioritário da esquerda, assim enriquecendo a democracia".



"Ao longo destes dois anos e meio o Governo do PS foi cumprindo os compromissos que assumiu no seu programa eleitoral, primeiro, e no Programa do Governo, depois, nas diferentes áreas", frisa o documento, antes de se elencar dezenas de medidas tomadas pelo atual executivo, desde a reposição de salários, à reversão de privatizações, até à área da fiscalidade, passando pelas leis laborais, cultura e ciência.



Para Costa, o próximo ciclo eleitoral "é da maior importância para o país".



"Virada a página da austeridade, será neste novo ciclo que se irão reforçar as condições para que Portugal vença os desafios estratégicos da próxima década", frisa o secretário-geral socialista.



