Moedas diz que concorrer a Lisboa é "decisão de vida" emocional e racional

"Foi um processo, foi uma decisão de vida. Refletida e pensada, mas também, confesso, querida e desejada. E que por isso mesmo tem tanto de emocional como de racional", afirmou o candidato, que tem já o apoio formal do PSD.

Carlos Moedas começou a sua declaração dizendo encarar este desafio "com alegria, humildade e grande sentido de responsabilidade".

"Estou aqui para Lisboa. Estou aqui para os lisboetas, para com elas e com eles mudar Lisboa", disse.

Carlos Moedas falava no átrio do Pavilhão Central do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, tendo por trás um fundo azul com o `slogan` Novos Tempos.