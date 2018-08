Monchique quer plano de reordenamento até dezembro

Lusa12 Ago, 2018, 17:13 / atualizado em 12 Ago, 2018, 17:16 | Política

Em entrevista à agência Lusa, o autarca afirmou que este plano é "uma oportunidade de corrigir erros do passado" em matéria de ordenamento florestal, permitindo que a população viva num ambiente rural e florestal "em segurança", sem estar a ser "constantemente" ameaçada.

"Não podemos criar uma floresta autóctone só para vislumbre e visita. Ela tem de ter um retorno económico. Esse é um dos grandes desafios", afirmou Rui André (PSD), à frente da autarquia desde 2009, admitindo que algumas espécies invasoras, como o eucalipto, vão ter de ser reconvertidas: "O que não pode acontecer é termos eucaliptos em cima das casas e das zonas urbanas".

O autarca social democrata sublinhou que para a implementação deste plano é necessário que a "mochila da burocracia" fique de fora, através de "medidas de exceção e de discriminação positiva", já que esta "janela de oportunidade não dura muito tempo".

"Neste momento as árvores vão começar a regenerar. Se não fizermos rapidamente esta intervenção, daqui a dois ou três anos não vale a pena", sublinhou, afirmando esperar que a disponibilidade do Governo em matéria de desburocratização "não fique só pelas palavras".

Questionado sobre se as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro no sábado são suficientes, Rui André salientou que nenhuma "foi de exceção", já que o Governo propôs mecanismos já existentes para compensar as pessoas que tiveram prejuízos.

"Em princípio serão suficientes, vamos ver. Desde que haja boa vontade e celeridade nos processos penso que as ferramentas que neste momento nos foram apresentadas serão suficientes [...]. É essa a fé que tenho e é nisso que vamos acreditar", afirmou.

O incêndio rural que deflagrou no dia 03 em Monchique (distrito de Faro, Algarve), combatido por mais de mil operacionais e considerado dominado na sexta-feira (dia 10) de manhã, atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

Quarenta e uma pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade (uma idosa que se mantém internada em Lisboa).

Segundo o município de Monchique, arderam cerca de 16.700 hectares no concelho.

