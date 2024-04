No primeiro discurso no Parlamento, enquanto primeiro-ministro, garantiu que os exames do 9.º ano vão ser feitos excecionalmente em papel, prometeu que o Governo vai começar a negociar com as forças de segurança já esta semana e com os professores nos próximos dias.



O chefe do Governo adiantou ainda que o programa Mais Habitação vai ter medidas revogadas.



Luís Montenegro diz que é preciso virar a página do empobrecimento do país.

Artigos Relacionados Os anúncios de Luís Montenegro no Parlamento