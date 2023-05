Montenegro acusa Governo de "já não ter capacidade"

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O presidente do PSD diz que o primeiro-ministro já não consegue levantar o executivo. No encerramento das jornadas Parlamentares do PSD, na Madeira, Luís Montenegro pergunta como é possível o governo ter desperdiçado a oportunidade da governação absoluta.