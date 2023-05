Montenegro acusa o primeiro-ministro de falta de princípios e de querer eleições antecipadas

Montenegro diz que o primeiro-ministro e o ministro Galamba brindaram o país com dois episódios de uma novela que são “os retalhos da vida de um assessor”.O líder do PSD diz que António Costa quis, com a decisão de manter o ministro das Infraestruturas, provocar eleições antecipadas.

Montenegro insiste que Portugal precisa de um Governo diferente e de um primeiro-ministro diferente.