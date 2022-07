Montenegro, aeroporto e debates parlamentares

Lusa

O presidente do PSD revela que o partido não tem uma "posição fechada e tomada" quanto à localização do futuro aeroporto de Lisboa e afirma que irá insistir no regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, rematando que "serão tiradas ilações" se o PS preferir que estes passem a ser mensais.