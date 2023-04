Montenegro afasta extrema-direita e desafia Costa a fazer o mesmo com extrema-esquerda

Luís Montenegro anunciou que nunca vai governar com a extrema-direita ou com a extrema-esquerda, ou sem ganhar eleições. O líder do PSD desafiou António Costa a dar as mesmas garantias, dizendo que o primeiro-ministro governou depois de perder eleições e aliando-se à extrema-esquerda.