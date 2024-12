O primeiro-ministro diz que Portugal é um referencial de estabilidade e um país de oportunidades, perante as ameaças sobre o mundo e a Europa. Na primeira mensagem de Natal à frente do governo, Luís Montenegro defendeu que 2024 foi um ano de viragem e de mudança no país.

Enumerou também a obra feita e afirmou que o executivo está a resolver as questões mais urgentes, mas também a promover as transformações estratégicas para criar mais riqueza no país.