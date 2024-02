Lusa

No debate desta noite na TVI, entre Luís Montenegro e Mariana Mortágua, o líder da Aliança Democrática acusou a adversária de ser co-responsável pelo estado do SNS em Portugal.



Já a coordenadora do Bloco de Esquerda diz que as propostas da AD não funcionam.



Da política fiscal à habitação passando pela saúde foi um debate em que sobressaíram as diferenças entre os dois partidos.



Inês Ameixa - Antena 1