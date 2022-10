Montenegro. Costa vai entregar um país pior do que recebeu

Luís Montenegro acusa o Governo de atingir as contas certas através do "empobrecimento generalizado" do país. O líder do PSD diz que António Costa vai entregar um país pior do que recebeu e que serão os social-democratas a reiniciar a recuperação. Montenegro junta-se ainda ao coro dos vêem com bons olhos o regresso de Pedro Passos Coelho.