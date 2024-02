Montenegro critica líder do PS por contradições quanto a viabilizar governo minoritário

O presidente do PSD lamenta estes avanços e recuos. Críticas feitas durante um comício ontem à noite em Setúbal.Com críticas dirigidas a Pedro Nuno Santos, que ontem começou por dizer que só viabilizaria um governo minoritário do PSD, caso o partido social democrata estivesse disposto a fazer o mesmo, em caso de vitória dos socialistas nas eleições de 10 de Março.Mais tarde, Pedro Nuno Santos corrigiu esta declaração, e voltou a afirmar que o PS está disponível para viabilizar um governo do PSD, sem impor essa condição de reciprocidade.O secretário-geral socialista pretende, no entanto, que Luís Montenegro abra o jogo sobre os cenários possíveis, depois das legislativas.Declarações do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, num comício ontem à noite em Vila Real.