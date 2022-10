Montenegro descreve TAP como um poço sem fundo para o Governo PS

O líder social-democrata acusou o Governo de desleixo e desnorte quando fala da reprivatização da TAP. No Alentejo mas atento ao que se passa no Parlamento e ao debate sobre a reprivatização da TAP Luís Montenegro acusa o PS de não saber o que está a fazer com o dinheiro dos contribuintes.