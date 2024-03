A Presidência da República informa que poderá haver uma nova audiência, ainda hoje, com o líder da AD, depois de apurados os resultados dos votos da emigração.

Tudo indica que Marcelo Rebelo de Sousa deverá indigitar ainda esta quarta-feira Luís Montenegro como primeiro-ministro.



À saída do encontro desta tarde, em Belém, Luís Montenegro registou com satisfação a disponibilidade do PS em viabilizar um orçamento retificativo.



Face aos resultados eleitorais, o líder da AD espera vir a ser indigitado como primeiro-ministro, o que poderá acontecer ainda hoje.