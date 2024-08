Luís Montenegro garante que o Governo está empenhado em fazer com que os emigrantes regressem a Portugal e que aqueles que pensam emigrar não tenham de o fazer.

No arranque da Feira de São Mateus, em Viseu, o primeiro-ministro deu como exemplos de incentivo a descida do IRS e as medidas de apoio aos jovens na compra de casa, que entraram esta quinta-feira em vigor.