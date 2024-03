Montenegro diz que AD é a única mudança segura

Perante uma sala cheia, o líder da Aliança Democrática afirmou que a estratégia do PS é trazer tudo para o Estado e mandar a partir do Estado. Falou para as mulheres, os jovens, os funcionários públicos, mas pediu sobretudo uma reflexão aos portugueses no dia 10 de Março.





Comício da AD esta noite no Europarque, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, e que teve como convidado especial o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso.Reportagem de Inês Ameixa.