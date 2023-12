Montenegro diz que Costa quer reabilitar a sua imagem após ter falhado como primeiro-ministro

"Tenho constatado um esforço muito grande de António Costa para tentar reabilitar a sua imagem, não sei exatamente com que objetivo político, mas quero aqui dizer mais uma vez: António Costa falhou como primeiro-ministro", sustentou Luís Montenegro, à entrada para uma reunião do Partido Popular Europeu (PPE), grupo político ao qual pertence o PSD, em Bruxelas.

O presidente social-democrata advogou que António Costa "não se demitiu por causa de um parágrafo".

"Demitiu-se na sequência de 14 demissões [no Governo], de trapalhadas em cima de trapalhadas, num Governo que dispunha de todas as condições. Tem aparecido agora com uma vontade grande de se vitimizar perante uma situação que ele próprio criou", completou o líder do PSD, considerando que oito anos de governação socialista contribuíram para o "empobrecimento do país".

Luís Montenegro aproveitou a ocasião para repetir a ideia de que o PS está a utilizar dinheiros públicos para fazer campanha.

"Já agora, aproveito para, mais uma vez, denunciar que o Governo está a utilizar os meios do Estado, dinheiros públicos, para fazer campanha. Está permanentemente a marcar sessões de apresentação, de projetos, de lançamento até de algumas obras, quando é um Governo que está em gestão", acusou Luís Montenegro.