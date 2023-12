Luís Montenegro garante que não teme nada, nem deve nada a ninguém. É a defesa pública do líder do PSD depois do anúncio de um inquérito aberto pelo Ministério Público à construção da sua casa em Espinho. Montenegro diz que não se sente condicionado politicamente e fala em interesses obscuros nas denúncias anónimas que originaram este caso.