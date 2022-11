Montenegro diz que para o Governo "a palavra dada não é uma palavra honrada"

Luís Montenegro falava no encerramento da VI Academia do Poder Local do PSD, na Foz do Arelho (Caldas da Rainha).





"Este Governo e este primeiro-ministro têm uma característica: a palavra dada não é uma palavra honrada", acusou o líder social-democrata, insistindo que o executivo fez "um simulacro de descentralização, porque lá no íntimo não quer partilhar as competências com os municípios nem com as comunidades intermunicipais".