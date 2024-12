Montenegro diz que Portugal "aprendeu mesmo" com "processo de recuperação doloroso"

Num discurso no Fórum Euro-Américas, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Cascais, Luís Montenegro lembrou que a Europa tem hoje os seus "dois maiores motores engripados", referindo-se à França e à Alemanha.

"A Alemanha está estagnada economicamente - com um processo eleitoral antecipado agora à porta -, a França com instabilidade política, um endividamento e um défice muito, muito preocupantes e a Espanha com uma fragilidade governativa que, apesar do seu desempenho económico, não deixa de colocar algumas reservas", apontou.

O chefe do executivo disse não estar a falar dos "amigos alemães, franceses, espanhóis" para criticar o seu "prejuízo ou insucesso", mas antes para frisar que Portugal, perante esse "ambiente próximo", se pode destacar como um referencial devido à sua "estabilidade política e financeira" e ao "vigor económico, académico" e da sua diáspora.

"Nós somos um referencial de estabilidade depois de um processo de recuperação, eu diria doloroso, mas onde creio que, desta vez, o país aprendeu mesmo. Vai continuar a preservar rigor e disciplina orçamental, mas vai conjugar isso com um ambiente económico favorável ao investimento", afirmou.

Montenegro frisou que, além dessa atratividade para investimentos, Portugal é também "um bom sítio para visitar" - elogiando que hoje o país tenha uma taxa de turistas norte-americanos "muito relevante" -, mas afirmou que é "mais do que isso".

"Nós somos indústria, somos comércio, somos serviços, somos agricultura, somos pesca, somos conhecimento, somos fiáveis e somos seguros", garantiu, acrescentando que a segurança é fundamental para a liberdade individual e para a proteção da comunidade, mas é também "um alvo económico" que o Governo pretende continuar a garantir.

"Aqueles que pensam que Portugal como o país mais seguro do mundo - que é - está condenado a sê-lo eternamente, devem olhar para exemplos como a Suécia, como os Países Baixos, como à Bélgica e perceber que, se não atacarmos fenómenos de aumento de criminalidade, nós podemos perder esse fator", avisou.