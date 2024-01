Montenegro diz que quer reconciliar PSD com os pensionistas

No discurso de encerramento Luís Montenegro teve como destinatários mais invocados, a pensionistas e jovens.







, admitiu o presidente do PSD, para recordar, em seguida, o currículo de Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro, em concreto a criação do 14.º mês.Dirigindo-se, depois, aos jovens, Luís Montenegro vincou:

Plano de emergência na saúde

Luís Montenegro deixou ainda expresso o compromisso de fazer aprovar, nos primeiros 60 dias de um eventual governo por si liderado, um plano de emergência a dois anos para o sector da saúde.Um plano que passaria pela redução dos prazos para consultas de medicina familiar, pela teleconsulta sempre que possível e por acautelar um enfermeiro e um médico de família a todos os utentes.Quanto às urgências hospitalares, o presidente dos social-democratas mostrou-se, uma vez mais, aberto a incluir os privados, desde logo em pediatria e obstetrícia. Prometeu ainda atribuir automaticamente um voucher de consulta e cirurgia sempre que se atinja o tempo máximo nos casos de doença aguda.

Solução para os professores em 60 dias

No domínio da educação, Montenegro assumiu mais um compromisso: resolver em 60 dias as negociações sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores, uma dos focos de maior atrito entre as estruturas sindicais e o Governo de António Costa que se prepara para cessar funções.O modelo passará pela recuperação gradual e faseada do tempo de serviço em cinco anos.A AD propõe-se também pôr em marcha o acesso universal e gratuito às creches e ao ensino pré-escolar “dos zero aos seis anos”.“Podem confiar em nós. Podem confiar nesta equipa e neste projeto. Podem confiar que o futuro começa agora. Podem confiar que vamos tirar Portugal do sítio em que os socialistas o enfiaram”, rematou.