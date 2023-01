Montenegro em Coimbra com a iniciativa "Sentir Portugal"

Luís Montenegro começou, esta segunda-feira, em Coimbra mais uma iniciativa "Sentir Portugal". Até à próxima sexta-feira o líder do PSD vai percorrer os 17 concelhos dos distrito. Vai ter contacto com as realidades em vários setores como a Indústria, Educação, Saúde, Agricultura e Pescas bem como a questão das acessibilidades.