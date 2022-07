Montenegro em Pedrógão. Líder do PSD nega recuo na regionalização

Foto: Estela Silva - Lusa

Luís Montenegro está em Pedrógão Grande. Começou por ser recebido na Câmara Municipal. Depois reuniu-se com a Liga dos Bombeiros Portugueses.

O sucessor de Rui Rio à frente do PSD reiterar querer dedicar-se às dificuldades com que as regiões de baixa densidade se debatem. Mas deixou claro que não há qualquer recuo sobre o referendo à regionalização.