Montenegro espera respostas de António Costa

Luís Montenegro exige ao primeiro-ministro que responda às perguntas que o PSD lhe dirigiu sobre o caso do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Exigência feita, esta noite, no jantar de natal do grupo parlamentar dos social democratas, no qual Montenegro acusou os membros do governo de "baldarem-se" a esclarecimentos